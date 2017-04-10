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Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: Уголовное дело аудиторов

Аудиторам обанкротившихся банков грозит уголовное преследование

Тем, кто выдал ложное заключение, могут грозить три года тюрьмы
Минфин получил весомый аргумент для борьбы за честность аудиторов
Минфин получил весомый аргумент для борьбы за честность аудиторов
Евгений Разумный / Ведомости

Обещанная норма, предусматривающая уголовную ответственность для аудиторов, выдавших заведомо ложное заключение, может вступить в силу раньше, чем ожидалось.

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