Набиуллина и Васильева договорились об уроках финансовой грамотности в детских садах

Уроки финансовой грамотности будут встроены в образовательные стандарты всех уровней, в том числе для детсадовцев. Дошкольникам расскажут о личных финансах и потребительских кредитах. Как сообщает «Интерфакс», министр образования Ольга Васильева и председатель Банка России Эльвира Набиуллина подписали на Московском международном салоне образования соответствующее соглашение.

По словам Набиуллиной, финансовая грамотность становится не просто разовой акцией, а «широкомасштабной полноценной программой»: выпускаются школьные учебники и проходят специальную подготовку учителя обществознания, чтобы рассказывать школьникам о финансовых инструментах. Нынешняя договоренность, как она надеется, позволит повысить финансовую грамотность сограждан.

Модули по финансовой грамотности появятся во всех учреждениях - от детского сада до вузов, заявила Васильева и подтвердили в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что в школах финансовая грамотность отдельным предметом преподаваться не будет - ее встроят в программу курса по обществознанию. Тем не менее для этого модуля были разработаны специальные пособия и программы совместно с Центральным банком, напоминает «Интерфакс».