Банк «Пересвет» урегулирует спор с Альфа-банком вне суда

Банк РПЦ «Пересвет» готов заключить мировое соглашение по тяжбе на 10,5 млрд руб. с Альфа-банком. Как передает «Прайм», это представители кредитной организации заявили в Арбитражном суде Москвы. Представитель ответчика подтвердил возможность внесудебного урегулирования спора. Суд отложил слушания на 19 июня.

Об иске «Пересвета» к Альфа-банку стало известно в начале февраля. Истец просил признать незаконным решение ответчика о принудительном прекращении форвардной сделки.

Представитель «Пересвета» ранее объяснял, что банки в 2015 г. заключили форвардные сделки на покупку ценных бумаг, в том числе векселей, облигаций и еврооблигаций российских компаний. По условиям договора «Пересвет» на двух открытых для него в Альфа-банке счетах разместил обеспечительный депозит в общем размере 5,6 млрд руб., а Альфа-банк осуществил покупку для истца ценных бумаг за счет предоставленного истцу кредита. По словам представителя «Пересвета», 20 октября 2016 г. ответчик потребовал исполнить форвардные сделки, однако истец не мог этого сделать, так как в отношении него ввиду сложной финансовой ситуации Центробанком был введен мораторий на погашение требований кредиторов. После этого Альфа-банк продал приобретенные для истца ценные бумаги и списал со счетов «Пересвета» обеспечительный депозит.

В «Пересвете» решили, что действия Альфа-банка нанесли ему убытки. В иске банк требовал признать сделки недействительными и взыскать с ответчика денежные средства в размере списанного депозита, стоимости ценных бумаг и процентов за пользование чужими средствами.

В пресс-службе Альфа-банка в феврале говорили, что все действия в рамках взаимодействия банка и «Пересвета» полностью соответствовали российскому законодательству.