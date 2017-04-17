Brent торгуется на уровне $55,39 за баррель

К 9.07 мск 17 апреля июньские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $55,39 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому же моменту на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $52,76 за баррель. Котировки снижаются утром в понедельник на данных нефтесервисной компании Baker Hughes об увеличении числа используемых буровых установок в США на 11 единиц за прошлую неделю – до 683, максимума с апреля 2015 г., сообщает «Интерфакс». Непрерывный рост количества активных буровых в США в течение 13 недель является самым длительным с 2011 г.

Руководитель Saudi Arabian Oil Co. Амин Нассер высказал мнение, что рынок приближается к равновесному состоянию.

«Компании США восстанавливают добычу нефти быстрее, чем предсказывал рынок, и их скорость увеличивается с каждым днем, из-за этого становится сложнее прогнозировать, насколько еще они могут расширить производство», – считает аналитик сырьевого сектора из Hyundai Futures Corp. Уилл Юн.

Хеджфонды вторую неделю подряд наращивают ставки на повышение цен на нефть: по данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США, за неделю, завершившуюся 11 апреля, они увеличили чистые длинные позиции по WTI на 16%.