ЦБ: нефть в краткосрочной перспективе может подешеветь до $40–45

Цены на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут скорректироваться до $ 40-45 за баррель, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

«Как вы, конечно, знаете, что базовый сценарий Банка России исходит из того, что уже в кратко- и среднесрочной перспективе цены на нефть скорректируются на уровне $40-45 за баррель», - сообщила Юдаева на Форуме финансовой стабильности.

«Благодаря согласованным действиям стран ОПЕК и другим производителям нефти рынок нефти стал более сбалансированным, а цены на нефть выросли. При этом цены на нефть в последние несколько кварталов закрепились в некотором довольно широком коридоре. Это дает больше стабильности с точки зрения понимания долгосрочных трендов. Тем не менее разброс возможных сценариев достаточно велик», - добавила она.

Нефть марки Brent с утра в четверг торгуется на уровне $55,8 за баррель.