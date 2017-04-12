Страны ОПЕК в марте выполнили соглашение о сокращении нефтедобычи на 104% – «Интерфакс»

Страны ОПЕК, входящие в соглашение о сокращении нефтедобычи, в марте выполнили его на 104%, следует из расчетов «Интерфакса» на базе нового ежемесячного отчета картеля.

При этом Саудовская Аравия, на которую приходится основной объем обязательств по сокращению (486 000 б/с), согласно данным вторичных источников, опубликованных картелем, в марте добывала 9,994 млн б/с нефти по сравнению с 9,952 млн б/с в феврале. Между тем, сама Саудовская Аравия отчиталась картелю о еще более существенном снижении нефтедобычи - с 10,01 млн б/с в феврале до 9,9 млн б/с в марте (на 111 000 б/с).

Согласно данным вторичных источников, в марте страны ОПЕК, включая Ливию и Нигерию, добывали 31,928 млн б/с по сравнению с 32,081 млн б/с в феврале. При этом Ливия снизила добычу на 61 000 б/с до 622 000 б/с, а Нигерия снизила ее на 30 000 б/с до 1,545 млн б/с.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении, согласно данным вторичных источников, в марте снизили добычу на 1,206 млн б/с к уровню октября 2016 г., выполнив, таким образом, договоренности, предписывающие снизить добычу на 1,164 млн б/с, на 104%, следует из расчетов «Интерфакса».