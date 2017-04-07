Дворкович: результаты договоренностей России с ОПЕК оказались ниже ожиданий

Результаты договоренностей России со странами ОПЕК по сокращению нефтедобычи оказались чуть меньше, чем рассчитывала Россия, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе итоговой коллегии Минэнерго РФ.

Он отметил, что удалось достичь координации со странами ОПЕК и не-ОПЕК, «которые дали некоторые результаты».

«Те ли [результаты], на которые мы могли рассчитывать? Наверное, чуть меньше, чем мы хотели бы. Тем не менее цены стабилизировались на более благоприятном уровне, чем это было ранее. А пойдут ли они вверх - будет зависеть от многих факторов, конечно же, прежде всего от состояния мировой экономики в целом и поведения отдельных стран, в том числе США, по добыче сланцевой нефти», - сказал вице-премьер.

Как сообщалось накануне, российские нефтяные компании после трех месяцев действия соглашения с ОПЕК по сокращению добычи начали терять оптимизм относительно эффекта этой сделки и необходимости ее дальнейшей пролонгации.