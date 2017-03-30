Россия сократила добычу нефти на 200 000 баррелей в сутки

Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу CNBC заявил, что страна сократила добычу нефти в рамках соглашения нефтедобывающих стран уже на 200 000 барр./сутки. К концу апреля планируется сократить добычу на 300 000 барр./сутки, отметил он.

«Россия поэтапно снижает добычу, сокращение добычи в январе - феврале было опережающими темпами. Сегодня мы уже в марте месяце вышли на сокращение добычи на 200 000 барр./сутки и ожидаем выход на показатель в соответствии с соглашением к концу апреля – это будет 300 000 барр.», – отметил Новак.

Такие заявления были сделаны в рамках проходящего в Архангельске арктического форума.

Ведущие мировые нефтяные трейдеры, собравшиеся на конференции FT Commodities Global Summit в Лозанне, считают, что организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) согласится продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, если Россия будет лучше выполнять свои обязательства.

В декабре ОПЕК и другие крупные производители нефти, включая Россию, согласились сократить добычу в общей сложности почти на 1,8 млн барр./сутки. Это привело к росту цен на нефть примерно на 20%, но в последние недели они снова опустились до отметки в $50 за баррель, так как добыча в США выросла быстрее, чем многие ожидали.

Члены картеля до сих пор хорошо придерживались договоренностей по сокращению добычи, выполнив их на 94%.