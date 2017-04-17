В ЦБ начал работать департамент противодействия недобросовестным практикам

В Банке России начинают работать новые подразделения - департамент противодействия недобросовестным практикам и департамент микрофинансового рынка. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

ЦБ заверяет, что все организации, предоставляющие лицензируемые финансовые услуги без соответствующего разрешения, попадут в фокус внимания департамента противодействия недобросовестным практикам. «Новое структурное подразделение будет выявлять и пресекать деятельность нелегальных кредиторов, лжестраховщиков и профучастников, в том числе предоставляющих услуги из-за рубежа, и прочих участников теневого финансового рынка», - говорится в пресс-релизе. Также департамент будет выявлять сайты компаний, которые оказывают финансовые услуги нелегально, и сопровождать передачу данных об их владельцах в правоохранительные органы. Внутри департамента будет выделено направление по обеспечению справедливого ценообразования на финансовые инструменты и иностранную валюту на организованных торгах. ЦБ впервые намерен заняться изучением высокочастотной торговли и анализом торгового поведения всех участников организованных торгов.

Департамент микрофинансового рынка займется надзором и регулированием рынка микрофинансирования, в том числе кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Также он усовершенствует и усилит надзор за исполнением контрольных функций саморегулируемыми организациями рынка микрофинансирования. В этом департаменте будет использован институт кураторства, также будет продолжено формирование, ведение и актуализация досье поднадзорных организаций.