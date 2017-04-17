Экс-зампредседателя ЦБ Михаил Сухов вышел из состава совета директоров АСВ

Бывший заместитель председателя Банка России Михаил Сухов вышел из состава совета директоров государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«ЦБ уже заменил Сухова на Тулина (первый зампред ЦБ), сейчас место Сухова занимает Тулин», - сообщил он, отвечая на вопрос о планируемых изменениях в составе совета директоров госкорпорации.

Сухов с 2012 г. был зампредом ЦБ и курировал надзор за системно значимыми банками, лицензирование и финансовое оздоровление. Одновременно он входил и в совет директоров АСВ в качестве одного из представителей Банка России. В октябре прошлого года Сухов покинул ЦБ и вскоре исчез из перечня членов совета директоров госкорпорации – на сайте агентства он не значился. После согласования Национальным финансовым советом Сухов вышел на работу в ВТБ.