Сергей Пугачев потребовал от России в суде $6 млрд

Бывший владелец Межпромбанка и экс-член Совета Федерации Сергей Пугачев потребовал от России $6 млрд компенсации на слушании в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (МТП) в Париже, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Источники агентства сообщили, что представители Пугачева настаивают на замораживании активов России на сумму $6 млрд в качестве «минимальной частичной компенсации» бывшему сенатору. В 2015 г. он подал иск против российских властей в третейский суд в Гааге, требуя возместить ему $12 млрд за имущество и активы, которые, по его мнению, незаконно экспроприированы.

Решение арбитражного суда при МТП будет оглашено не ранее чем через месяц, отмечает ТАСС.