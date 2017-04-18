Греф раскритиковал бумажные трудовые книжки

Бумажные трудовые книжки, которые нужно заполнять от руки, неудобны работодателям, самим работникам и Пенсионному фонду. Как передает ТАСС, это на конференции «Онлайн-кассы» заявил президент - предправления Сбербанка Герман Греф.

«У нас сегодня тратятся сотни тысяч человеко-часов на заполнение трудовой книжки, обязательно синей ручкой с синей печатью, чтобы от руки была заполнена, - посетовал он. - При этом если ты ее нечаянно утерял, нужно громадное количество организаций оббежать, а их давно, может быть, уже не существует, а пенсию как-то начислять надо». Сейчас приходится жить в условиях «хаотического законодательства», написанного в 20-х годах прошлого века отметил руководитель Сбербанка. В результате «работодатели несут гигантские расходы», «неудобно людям и Пенсионному фонду», которому приходится все сведения заносить вручную.

Как показал недавний опрос Роструда, работодатели не желают хранить у себя трудовую книжку сотрудника, который не выходит на работу в течение длительного времени. Компании предлагают изменить законы и возложить на плечи работника обязанность по хранению книжки.