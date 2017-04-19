Законопроект о делении банков на два типа в зависимости от размера капитала прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект о разделении кредитных организаций в зависимости от размера капитала на два типа банков - с базовой и с универсальной лицензиями. Как передает ТАСС, также были приняты шесть уточняющих поправок к основному законопроекту.

Из документа следует, что банки с базовой лицензией не смогут проводить операции с иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юрлицами по иностранному праву, а также с иностранными физическими лицами. Также банки с базовой лицензией не смогут открывать счета в иностранных банках, за исключением случаев, когда это необходимо для участия в иностранной платежной системе. Еще банки с базовой лицензией не смогут приобретать права требования к иностранным субъектам, проводить с ними лизинговые операции и выдавать поручительства в отношении таких субъектов.

При переходе банка с универсальной лицензией на базовую он будет обязан расторгнуть договор банковского счета с иностранными кредитными организациями в течение года с момента смены статуса, следует из законопроекта.

Банки с универсальной лицензией, имеющие капитал в размере не менее 1 млрд руб., при наличии у них генеральной лицензии вправе до 1 января 2019 г. создавать филиалы и дочерние организации за рубежом в случае соответствующего разрешения со стороны Банка России. ЦБ получит право устанавливать особенности раскрытия информации в зависимости от вида лицензии банка, следует из поправок. Также регулятор будет обязан публиковать на своем официальном сайте отчетность кредитных организаций, за исключением сведений, составляющих банковскую тайну.

Кроме того, поправки уточняют процедуру получения микрофинансовой организацией статуса банка с базовой лицензией, а также максимальные размеры рисков на одного заемщика для банков с базовой лицензией.

Авторы поправок - группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В палату документ был внесен в конце 2016 г.

Предполагается, что с момента вступления в силу закона кредитные организации, являющиеся банками, автоматически признаются банками с универсальной лицензией. Для остальных кредитных организаций с 1 января 2018 г. будут установлены правила, предусматривающие минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией на уровне 1 млрд руб. К банкам с такой лицензией будут применять требования для банков в полном объеме. Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств составит 300 млн руб. К ним будет применяться упрощенное регулирование, которое определит ЦБ. Кроме того, законопроект ограничивает перечень операций для банков с базовой лицензией, к примеру, они не смогут работать за границей.

Если у банка с базовой лицензией собственный капитал увеличивается до 1 млрд руб., он сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на универсальную, отмечает ТАСС. Предельный размер собственных средств для банка с базовой лицензией составит 3 млрд руб.