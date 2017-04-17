В Госдуме одобрили проект новой банковской системы

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате российского парламента одобрить во втором чтении законопроект, предусматривающий переход к новой банковской системе.

Документ был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым и Николаем Журавлевым. Согласно законопроекту, банки в зависимости от проводимых операций будут поделены на финансовые учреждения с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией.

Минимальный размер собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией с 1 января 2018 г. законопроектом устанавливается в 1 млрд руб. Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств определен в 300 млн руб. При достижении банком с базовой лицензией размера капитала в 1 млрд руб. такой банк сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 млрд руб. Законопроект предусматривает возможность изменения статуса банка на статус микрофинансовой компании.