ЦБ решил санировать банк РПЦ «Пересвет»

Банк России объявил о начале финансового оздоровления банка РПЦ АО «АКБ "Пересвет"» с применением механизма bail-in, которая предполагает санацию кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов.

При оценке финансового состояния «Пересвета» Агентство по страхованию вкладов и ЦБ оценили дисбаланс между справедливой стоимостью активов и обязательств банка на уровне 103,6 млрд руб. АСВ за счет кредита ЦБ выделит на санацию банка 66,7 млрд руб., в том числе на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности кредитной организации.

Опорный банк «Роснефти» ВБРР определен в качестве инвестора для участии в санации по предложению крупнейших кредиторов «Пересвета», отмечает регулятор.

Более 70 кредиторов «Пересвета» добровольно выразили желание принять участие в финансовом оздоровлении банка путем конвертации средств, размещенных в банке, в объеме 69,7 млрд руб. в 15-летние субординированные облигации, напоминает ЦБ. На девяти собраниях владельцев облигаций были приняты решения о реструктуризации 6 из 9 выпусков облигационных займов с одновременным изменением параметров — увеличение срока до 20 лет, уменьшение процентной ставки до 0,51%.

План участия предусматривает возможность заключения договоров с кредиторами, до настоящего момента не принявшими участия в процедуре конвертации средств в субординированные инструменты банка, отмечает регулятор. Указанная конвертация может быть осуществлена после 24.04.2017 на условиях, аналогичных условиям проведенного bail-in. Подробная информация будет размещена на официальном сайте «Пересвета».