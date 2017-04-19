АСВ наймет экспертов для исследования почерка вкладчиков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует нанять экспертов для исследования почерка вкладчиков, передает «Интерфакс» со ссылкой на закупочную документацию агентства.

Победитель конкурса будет осуществлять анализ подписи на первичных банковских документах (договоры вкладов, приходные и расходные кассовые ордера), выполненные в обычных условиях, а также почерком, изменившимся под влиянием необычных условий, которые относятся к обстановке выполнения (образец подписи в положении стоя, сидя, имитируя стойку перед операционистом банка со свободным положением локтя).

Целью экспертизы является идентификация исполнителя подписи. Эксперт будет сравнивать подписи с представленными образцами и устанавливать факта выполнения нескольких подписей одним лицом или разными лицами. АСВ, исходя из поступающих обращений вкладчиков, решило, что всего может потребоваться не менее 1300 почерковедческих экспертиз.