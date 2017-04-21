Дума разделила банки на две категории

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о разделении российских кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями. Как напоминает ТАСС, новые правила предполагается ввести с января 2018 г. Делить банки предполагается в зависимости от размера капитала.

Предполагается, что с момента вступления в силу закона кредитные организации, являющиеся банками, автоматически признаются банками с универсальной лицензией. Для остальных кредитных организаций с 1 января 2018 г. будут установлены правила, предусматривающие минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией на уровне 1 млрд руб. К банкам с такой лицензией будут применять требования для банков в полном объеме. Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств составит 300 млн руб. К ним будет применяться упрощенное регулирование, которое определит ЦБ. Кроме того, законопроект ограничивает перечень операций для банков с базовой лицензией - к примеру, они не смогут работать за границей, а также с иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юрлицами по иностранному праву, а также с иностранными физическими лицами. Также банки с базовой лицензией не смогут приобретать права требования к иностранным субъектам, проводить с ними лизинговые операции и выдавать поручительства в отношении таких субъектов.

Если у банка с базовой лицензией собственный капитал увеличивается до 1 млрд руб., он сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на универсальную, отмечает ТАСС. Предельный размер собственных средств для банка с базовой лицензией составит 3 млрд руб. В случае перехода банка с универсальной лицензией на базовую он обязан расторгнуть договор банковского счета с иностранными кредитными организациями в течение года с момента смены статуса.

Банк России получит право устанавливать особенности раскрытия информации в зависимости от вида лицензии банка. Также регулятор будет обязан публиковать на своем официальном сайте отчетность кредитных организаций, за исключением сведений, составляющих банковскую тайну.

Также третье чтение прошел законопроект о новом механизме санации банков, сообщает ТАСС. С момента его вступления в силу банки будут санироваться не с помощью льготных кредитов Агентства по страхованию вкладов (АСВ), как сейчас, а путем докапитализации санируемой кредитной организации Центробанком. Проводить финансовое оздоровление банков планируется через создаваемые Банком России Фонд консолидации банковского сектора и ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Управляющая компания от имени регулятора будет заниматься предупреждением банкротства кредитных организаций с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.

Предполагается, что это позволит ЦБ самостоятельно с помощью фонда инвестировать в капитал банков, в отношении которых проводится процедура санации, в размерах, необходимых для обеспечения их надлежащей капитализации. По завершении санации банков предполагается их продажа новому владельцу на открытом аукционе, проводимом Банком России.

АСВ продолжит процесс санации тех банков, в отношении которых механизм оздоровления был запущен до момента вступления закона в силу. Кроме того, Банк России будет вправе продлевать на срок до пяти лет действие договоров о предоставлении кредитов без обеспечения Агентству по страхованию вкладов, средства из которых идут на выплаты вкладчикам проблемных банков.