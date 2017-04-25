Банк «Открытие» потерял 2,6 млрд рублей в «Пересвете» – финдиректор «Открытия»

Негативная переоценка вложений банка «Открытие» в банк «Пересвет» составила 2,6 млрд руб., сообщил финансовый директор банка «Открытие» Сергей Ковтун.

«Самый существенный момент во влиянии на чистую прибыль оказала небезызвестная всем ситуация с "Пересветом". По данной инвестиции, которая была у банка, негативная переоценка составила 2,6 млрд руб. Если бы этого не случилось, результат группы был бы гораздо лучше», - сказал Ковтун.

«В момент обесценения котировки бумаг упали и были отражены в отчетности по стоимости около 30% от номинала - это произошло в IV квартале», - отметил он. Процесс финансовой стабилизации «Пересвета» еще идет, финальных условий, каким образом долги банка будут реструктурированы, пока нет, добавил Ковтун.

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» по МСФО в 2016 г. упала более чем в четыре раза, до 1,5 млрд руб. против 6,6 млрд руб. годом ранее. Ранее источник в «ФК Открытие» подтвердил согласие на конвертацию облигаций «Пересвета» в капитал кредитной организации в рамках предложенного ЦБ варианта санации банка с использованием механизма bail-in. По итогам оценок временной администрации размер дыры в балансе «Пересвета» - 103,6 млрд руб.