Индекс Nasdaq Composite впервые закрылся выше 6000 пунктов

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite, в который входит много технологических компаний, на торгах во вторник впервые превысил уровень 6000 пунктов. По итогам дня индекс прибавил 0,7% и закрылся на отметке 6025 пунктов.

Рост во многом обусловлен повышением котировок акций крупнейших технологических компаний. По подсчетам аналитической фирмы Birinyi Associates, в этом году Apple, Facebook, Amazon.com, Microsoft и Alphabet обеспечили 40% роста Nasdaq Composite, сообщает The Wall Street Journal. Технологические акции сменили бумаги банков и промышленных компаний, которые были лидерами роста на американском фондовом рынке после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 г. Теперь инвесторы делают ставку на рост экономики именно через акции технологических компаний, отмечают управляющие активами.

Акции технологических компаний, входящих в индекс S&P 500, выросли с начала года на 14%, тогда как акции финансовых - лишь на 3%, а сам индекс - на 6,7%. Nasdaq Composite в 2017 г. прибавил 12%.

С тех пор как на пике пузыря доткомов индекс превысил предыдущую круглую отметку, 5000 пунктов, прошло 17 лет.