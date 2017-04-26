Костин ожидает чистую прибыль ВТБ в 2017 году на уровне 100 млрд рублей

ВТБ в 2017 г. планирует получить 100 млрд руб. чистой прибыли, результаты I квартала это подтверждают, сообщил президент – предправления банка Андрей Костин. Как передает «Интерфакс», он заявил это на годовом собрании акционеров.

«По итогам трехлетки планируем выйти на уровень прибыли более 200 млрд руб. при сохранении позиций ВТБ как ведущего кредитора российской экономики, 200 млрд руб. на 2019 г. Но это не значит, что это будет в конце. Мы на этот год уже запланировали прибыль, которая будет порядка 100 млрд руб., или в два раза выше, чем прибыль 2016 г., - сказал он. - Пока темпы формирования чистой прибыли за I квартал говорят о том, что мы уверенно идем к поставленной цели в 100 млрд руб.».

По словам Костина, трехлетняя стратегия развития банка до 2019 г. также предусматривает полную интеграцию розничного банка «ВТБ 24», результатом чего может стать оптимизация расходов примерно на 15 млрд руб. в год. К январю 2018 г. планируется провести юридическую реорганизацию и перейти на единый бренд.