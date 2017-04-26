Московская биржа приостановит торги акциями обанкротившегося «Разгуляя»

Московская биржа со 2 мая приостанавливает торги акциями ПАО «Группа "Разгуляй", говорится в сообщении биржи. Это решение принято в связи с признанием агрохолдинга банкротом. 24 апреля Арбитражный суд Москвы по заявлению ГК "Русагро" признал «Разгуляй» несостоятельным (банкротом).

Проблемы у «Разгуляя» начались в марте 2009 г., когда он допустил дефолт по облигациям на 8 млрд руб. Все последние годы он пытался снизить долг.

В конце ноября 2015 г. владельцем 19,97% акций компании стала группа «Русагро», выкупившая этот пакет у Внешэкономбанка за 33,9 млрд руб. Для финансирования сделки «Русагро» привлекло кредит ВЭБа на эту сумму сроком на 13 лет, ставка по кредиту - 1% годовых. Сделка с ВЭБом также включала переуступку группе «Русагро» прав требований по кредитным соглашениям банка с компаниями группы «Разгуляй».

Для погашения задолженности основные активы «Разгуляя» были проданы. «Разгуляй» провел IPO в марте 2006 г., в ходе которого привлек $144 млн. Акции были размещены по верхней границе ценового коридора - $4,8 за штуку.