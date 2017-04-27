Кудрин возглавил новый совет директоров Московской биржи

Московская биржа обновила совет директоров: по итогам голосования акционеров в него вошли бывший зампред ЦБ, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин и первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман. Обоих выдвинул РФПИ, Вьюгин избран как независимый директор.

Из состава совета вышли старший советник РФПИ Шон Ян Глодек и независимый консультант Юань Вонг. Всего в совете 12 директоров, из них шесть независимых.

Председателем совета директоров по итогам его первого заседания в четвертый раз избран зампред Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин.

Помимо него в совете остались предправления Московской биржи Александр Афанасьев, зампред правления Сбербанка Белла Златкис, главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд, член набсовета «Алросы» Мария Гордон, председатель набсовета Национального клирингового центра (НКЦ) Юрий Денисов, президент группы компаний IBS Анатолий Карачинский, независимый консультант Данкэн Патэрсон, генеральный директор Федерации европейских фондовых бирж AISBL Райнер Рисс и член набсоветов НКЦ и Российской национальной перестраховочной компании Андрей Голиков.