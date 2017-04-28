ЦБ лишил лицензии «Международный строительный банк» и заподозрил его руководство в выводе активов

Банк России с 28 апреля отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий банк «Международный строительный банк»» (МСБ). По данным отчетности, по величине активов на 1 апреля МСБ занимал 423-е место в банковской системе страны.

По мнению регулятора, проблемы у банка появились «вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности». «При этом в деятельности банка прослеживались недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и проведении «схемных» операций, направленных на сокрытие реального уровня кредитного риска», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В МСБ образовался острый дефицит ликвидности, и банк «фактически утратил способность выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами».

ЦБ напомнил, что не раз применял в отношении МСБ меры надзорного реагирования, включая ограничения и запреты на осуществление отдельных операций. Однако руководство и собственники банка не приняли мер по нормализации его работы. В этой ситуации ЦБ отозвал у МСБ лицензию.

В конце марта портал «Банки.ру» со ссылкой на источник в банковских кругах сообщал об отключении МСБ от системы электронных срочных платежей (БЭСП) ЦБ.