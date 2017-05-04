Созданная для помощи вкладчикам проблемных банков Татарстана компания получит землю без конкурса

Руководство Татарстана предлагает передавать земельные участки без торгов компании, которая реализует инвестпроекты в поддержку пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций и недобросовестных застройщиков. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента республики, уже разработан соответствующий законопроект и 4 мая его обсудят в комитете Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Ранее власти региона объявили о создании специальной коммерческой организации, которая будет получать земли, реализовывать на них инвестпроекты и за счет прибыли компенсировать потери тем, кто пострадал от отзыва лицензий у местных банков и от действий недобросовестных застройщиков.

Предполагается, что участки, которые получит компания, позволят сгенерировать поступление денежных средств от коммерческой деятельности. Их, в свою очередь, планируется направить на компенсацию потерь пострадавшим. Первоначально деятельность специализированной организации будет направлена на поддержку вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка, а также «ТФБ финанс», теперь список планируется расширить.