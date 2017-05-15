Выплаты вкладчикам Интеркоопбанка и «Информпрогресса» начнутся не позднее 29 мая

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о наступлении страхового случая для московских банков «Информпрогресс» и «Интеркоопбанк», у которых Банк России с 15 мая отозвал лицензии. Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. Страховые выплаты их вкладчикам начнутся не позднее 29 мая, сообщает АСВ. Банки-агенты для этого будут отобраны по конкурсу не позднее 19 мая 2017 г.

АО «Акционерный коммерческий банк "Интеркоопбанк» по величине активов на 1 апреля банк занимал 573-е место в банковской системе России, ООО «Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс» – 575-е.

За Интеркоопбанком ЦБ следил давно, заметив транзитные сомнительные операции, связанные с обналичиванием и выводом средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами. Высокая вовлеченность Интеркоопбанка в такую деятельность «в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на ее пресечение, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности», сообщила пресс-служба Банка России. В этой ситуации регулятор решил вывести Интеркоопбанк с рынка банковских услуг.

Бизнес-модель банка «Информпрогресс» «была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников», объяснил также регулятор. При этом кредитная организация размещала средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски, считает ЦБ. После досоздания необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств банка снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала. «Информпрогресс» не выполнил в срок предписание ЦБ о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.