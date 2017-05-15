Выплаты правлению ВТБ в I квартале выросли в связи с приходом новых топ-менеджеров

ВТБ в I квартале 2017 г. увеличил выплаты членам правления на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 116,2 млн руб. с 88,4 млн руб., свидетельствует ежеквартальный отчет банка.

В эту сумму входят все формы вознаграждения: оклад, премии и годовые премии, командировочные и отпускные.

Рост вознаграждения произошел на фоне увеличения числа топ-менеджеров, входящих в правление ВТБ. Во второй половине 2016 г. в правление банка вошли Ольга Дергунова, Владимир Верхошинский, Михаил Сухов, Михаил Задорнов и Геннадий Солдатенков.

В 2016 г. банк сократил выплаты членам правления на 9,3% по сравнению с предыдущим годом, до 361,8 млн руб.