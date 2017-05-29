ЦБ отозвал лицензию у «Айви банка»

Банк России с 29 мая отозвал лицензию у московского «Айви банка». Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 мая банк занимал 432-е место в банковской системе страны.

«Бизнес-модель Айви Банк (АО) носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, - говорится в сообщении пресс-службы регулятора. - Совершенные кредитной организацией операции и сделки привели к возникновению в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков». ЦБ также напомнил, что неоднократно применял в отношении «Айви банка» меры надзорного реагирования, в том числе ограничения и запрет на привлечение вкладов населения. Однако усилий руководства и собственников банка не хватило для нормализации его деятельности.