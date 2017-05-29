В банке «Югра» отрицают требование ЦБ зарезервировать более 40 млрд рублей

Банк «Югра» не получал предписаний ЦБ России о досоздании резервов на 40 млрд руб., сообщила пресс-служба кредитной организации со ссылкой на главу банка Алексея Нефедова.

«Банк "Югра" не подтверждает наличие предписаний от регулятора, упомянутых сегодня в известном издании. В случае появления подобных рекомендаций от регулятора у банка есть все резервы и ресурсы для их реализации», – цитирует пресс-служба Нефедова.

Ранее «Ведомости» сообщали, что во второй половине мая банк «Югра» получил предписание Центробанка: банку предстоит досоздать резервов более чем на 40 млрд руб.

Двое из собеседников «Ведомостей» говорят, что резервов требуется досоздать примерно на 46 млрд руб. Третий знает, что размер недосозданных резервов – около 50 млрд руб. Контрагент банка указывает, что регулятор дал на это непродолжительное время.