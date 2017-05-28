ЦБ требует от «Югры» создать резервы более чем на 40 млрд рублей

Банку предстоит досоздать резервов более чем на 40 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

Как выяснили «Ведомости», во второй половине мая банк «Югра» получил предписание Центробанка: банку предстоит досоздать резервов более чем на 40 млрд руб. О предписании «Ведомостям» рассказали несколько человек: банкир, узнавший о содержании документа от сотрудников ЦБ, контрагент «Югры» и госбанкир, получившие сведения о предписании от одного из высокопоставленных руководителей Центробанка, а также бизнесмен, знающий это от силовых структур. Двое из собеседников «Ведомостей» говорят, что резервов требуется досоздать примерно на 46 млрд руб. Третий знает, что размер недосозданных резервов — около 50 млрд руб. Контрагент банка указывает, что регулятор дал на это непродолжительное время.

Для банка такое доформирование резервов существенно, солидарны собеседники «Ведомостей», фактически это может привести к утрате «Югрой» большей части капитала.

Капитал «Югры» к 1 мая составлял 51,7 млрд руб. На 1 мая запас прочности (по нормативу базового капитала Н1.1) позволял без вливаний в капитал или экстренного погашения ссудного портфеля покрыть убыток от обесценения активов не более чем на 12,7 млрд руб., подсчитал методолог RAEX Юрий Беликов, или примерно 4,8% кредитного портфеля. «Дорезервирование на 46 млрд руб. означало бы почти полную потерю капитала банком, нарушение всех нормативов достаточности капитала и их возможное снижение ниже 2%», — подсчитывает Беликов и констатирует, что в этом случае ЦБ обязан применить к банку надзорные меры. Без помощи акционеров с такими резервами справиться тяжело, солидарны два банкира, знающие о предписании.

В прошлом году акционеры уже помогли «Югре». После проверки банка ЦБ выпустил предписание, и банк с конца I квартала 2016 г. активно создавал резервы, всего за год он потратил на это 29 млрд руб. На аналогичную сумму — более 28 млрд руб. — акционеры простили банку задолженность по векселям и депозитам, что банк учел как их безвозмездную помощь и смог сохранить капитал: за весь 2016 г. «Югра» сократила убыток с 33,2 млрд до 4,7 млрд руб. (данные РСБУ).

Банк под пристальным вниманием После того как у «Югры» произошел сбой, затруднивший работу с клиентами, в банк вышла внеплановая проверка регулятора, что «Югра» подтверждала публично. В конце апреля ЦБ ограничил «Югре» привлечение средств акционеров с долей участия менее 0,01%, рассказывали «Ведомостям» два человека, знавших это от ЦБ и от знакомого Алексея Хотина, собственника банка. У регулятора были замечания по поводу исполнения ограничения: в частности, ЦБ обратил внимание, что крупные вкладчики становились акционерами банка.

Но в этом году ЦБ не ограничился резервами и наложил также ограничения на операции с активами и пассивами, говорит банкир, знающий это от сотрудников ЦБ, и подтверждает контрагент банка. ЦБ ограничил «Югре» размещение от ее имени средств, привлеченных ею у компаний и населения, в ценные бумаги, а также выдачу в качестве кредитов юрлицам. Сумма, которой позволено распоряжаться «Югре», очень незначительная для баланса банка, говорит первый собеседник «Ведомостей». Ограничение также распространяется на договоры новации (замена одних обязательств на другие), на перевод долга, уступку прав требований по кредитам, а также на договоры доверительного управления, финансовой аренды и иные договоры, связанные с отчуждением, перечисляет он. ЦБ ограничил банку и возможность купли-продажи его имущества, передачи имущества в аренду или обременения в пользу третьих лиц. «Югра» и раньше не была активна в рознице, кредитование физических лиц ЦБ тоже предпочел ограничить, заключает собеседник «Ведомостей».

«ЦБ действительно ограничил кредитование физических и юридических лиц, а также переуступку прав требований и другие операции с активами», — подтверждает контрагент банка: ограничения введены, чтобы обезопасить банк от возможного вывода активов.

Такого рода ограничения фактически означают остановку деятельности банка, вклады физических лиц — основной источник фондирования «Югры», а ссуды компаниям — основной доходный актив, говорит Беликов. Доходы от ссуд юридическим лицам дают более 99% процентных доходов кредитной организации, указывает он. «Кроме того, возможное ограничение на отчуждение активов не позволяет повлиять на ситуацию иным способом, кроме как вливанием в капитал от собственников. Ограничение также не дает возможности перевесить на баланс других компаний проблемные активы по договору уступки прав требования и не формировать по ним резервы, что банки, в принципе, широко практикуют при угрозе давления на капитал в результате предписания», — заключает Беликов.

В ответ на вопросы «Ведомостей», может ли банк подтвердить или опровергнуть получение предписания о доформировании резервов, о сроках формирования провизий, а также об ограничениях операций и готовности акционеров поддержать банк, отправленные в пятницу утром, агентство Progress (занимается пиар-сопровождением банка) предоставило комментарии, но затем отказалось от них, пообещав, что комментарии подготовит пресс-служба «Югры». Но к моменту сдачи номера в воскресенье пресс-служба ограничилась просьбой предоставить «документы, которыми руководствуется редакция».