Президент «Югры»: акционеры докапитализируют банк почти на $500 млн

Банк «Югра» в ближайшее время получит около $500 млн в базовый капитал от акционеров, внесение средств акционеров в капитал банка будет в виде конвертации субординированного депозита в капитал, сообщил президент банка Алексей Нефедов.

«Банк "Югра" в ближайшее время получит около полумиллиарда долларов в базовый капитал от акционеров. Свое решение акционеры связывают с огромным потенциалом этого актива на фоне восстановления экономики», – сказал Нефедов.

По его словам, в настоящее время банк готовит на рассмотрение регулятора предложение о форме и условиях повышения капитализации банка за счет средств акционеров, что позволит реализовать новую стратегию развития до 2019 г.

Внесение средств акционеров в капитал банка будет в виде конвертации субординированного депозита в капитал. Таким образом, норматив достаточности базового капитала банка вырастет до 13,2%, отметил Нефедов.

Ранее «Ведомости» сообщали, что во второй половине мая банк «Югра» получил предписание Центробанка: банку предстоит досоздать резервов более чем на 40 млрд руб.

Двое из собеседников «Ведомостей» говорят, что резервов требуется досоздать примерно на 46 млрд руб. Третий знает, что размер недосозданных резервов – около 50 млрд руб. Контрагент банка указывает, что регулятор дал на это непродолжительное время.

При этом он подчеркнул, что банк «Югра» не подтверждает наличие предписаний от регулятора, о которых сообщают «Ведомости».