Прогноз Fitch: ВЭБ может и не продать Связь-банк и «Глобэкс»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings не исключает вероятности, что Внешэкономбанку не удастся найти покупателя на банк «Глобэкс» и Связь-банк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз агентства.

«По мнению Fitch, продажа может занять больше времени или совсем не состояться с учетом ожиданий ВЭБ по цене продажи, в целом низкого интереса инвесторов к банковским активам и слабых кредитных профилей этих банков на индивидуальной основе, что отражено в низких рейтингах устойчивости: b у Связь-банка и b- у банка Глобэкс», - цитирует агентство.

В конце марта сообщалось, что ВЭБ собирался продать эти банки в первом полугодии. В кризис 2008 г. ВЭБ санировал оба банка, а в прошлом году, после того как на посту председателя ВЭБа Владимира Дмитриева сменил выходец из Сбербанка Сергей Горьков, от банков решили избавиться.