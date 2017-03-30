УК «Регион», связанная с «Роснефтью», вышла из числа претендентов на Связь-банк и «Глобэкс»

Внешэкономбанк (ВЭБ) в первом полугодии нынешнего года собирается продать Связь-банк и банк «Глобэкс». В кризис 2008 г. ВЭБ санировал оба банка, а в прошлом году, после того как на посту председателя ВЭБа Владимира Дмитриева сменил выходец из Сбербанка Сергей Горьков, от банков решили избавиться.

До 20 марта желающие купить банки должны были подать заявки. До сих пор основными претендентами считались банк «Восточный» (акционеры – Baring Vostok, Артем Аветисян и проч.) и структура, связанная с «Роснефтью», – управляющая компания «Регион». «Регион» сошел с дистанции и не подал заявки, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ВЭБу, и один участник заявочного процесса.

Сейчас у ВЭБа есть три предложения, они пока обсуждаются, говорит менеджер госкорпорации. Предложенные претендентами условия и цену он не называет – по его словам, они разные.

По прежним данным собеседников «Ведомостей», приобрести банки ВЭБа помимо «Региона» и «Восточного» планировали Альфа-банк, «Фосан», УК «Лидер», НПФ «Благосостояние». «Фосан» и «Благосостояние» от комментариев отказались, Альфа-банк потерял к сделке интерес, сообщили их представители. «Лидер» на запрос не ответил.

Проанализировать все предложения Горьков пообещал за две недели.

Связь-банк и «Глобэкс» специализируются на кредитовании среднего бизнеса и на розничных кредитах. Они сейчас генерируют большие убытки: в 2016 г. «Глобэкс» принес минус 29,6 млрд руб., а Связь-банк – минус 14,1 млрд руб.

Сперва было семь претендентов, но только «Восточный» и «Регион» предлагали условия, приемлемые для ВЭБа, рассказывали менеджеры. «Регион» официально опровергал планы участвовать в конкурсе, а сейчас заявил, что ему добавить нечего. Но о планах «Региона» участвовать в покупке говорили несколько сотрудников ВЭБа и два чиновника.

Более того, «Регион» считался фаворитом – предлагал больше всех денег и сразу. Но против него выступили первый зампред правительства Игорь Шувалов и помощник президента Андрей Белоусов, член наблюдательного совета ВЭБа и председатель совета директоров «Роснефти», – об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к ВЭБу, и два федеральных чиновника. Есть риск создания еще одного кэптивного банка, но с большим количеством розничных клиентов, объяснили они.

Менеджмент ВЭБа из-за отказа «Региона» расстроен, говорят два человека, участвующих в переговорах: могла бы быть красивая сделка. ВЭБ хочет продать свои банки не ниже 1 капитала, с «Регионом» это было бы проще. Во-первых, у компании есть деньги (около 20% активов под управлением «Региона» – средства учрежденного «Роснефтью» НПФ «Нефтегарант», сказано на сайте компании). «Восточному» же еще только предстоит найти средства: его регулятивный капитал – 32 млрд руб., а суммарные чистые активы «Глобэкса» и Связь-банка – 44 млрд руб., инвестиции в другие банки должны вычитаться из капитала.

Интересны ли банки ВЭБа Связь-банк и «Глобэкс» были докапитализированы, это позволило им создать резервы по проблемным активам, часть непрофильных активов «Глобэкса» ВЭБ перевел на другие структуры. В результате за последние два года активы обоих банков сильно сократились. По данным «Интерфакс-ЦЭА», «Глобэкс» за два года опустился с 31-го на 45-е место по активам, Связь-банк – с 24-го на 28-е. Покупатели скорее всего будут просить дисконт, так как ВЭБ ставит задачу продать банки к определенному сроку и оба банка, хоть и имеют ряд хороших клиентов, тем не менее не занимают лидирующих позиций в каком-то сегменте.

Правда, «Восточный» может докапитализировать Baring Vostok, рассказывали два человека, знакомых с ходом этих переговоров. Но в последнее время менеджмент Baring Vostok говорил, что таких планов нет, отмечает человек, близкий к «Восточному». «Восточный» и Baring отказались от комментариев по этому вопросу.

Во-вторых, «Регион» предполагал сразу заплатить за оба банка, «Восточный» же предлагает двухэтапную сделку: сначала ВЭБ продает 50%, в течение трех лет банк наращивает стоимость, затем его акции размещаются на бирже (например, в Гонконге), и тогда ВЭБ продает оставшийся пакет. В долгосрочном плане ВЭБ при таком варианте может получить даже больше, но ему нужна ликвидность побыстрее, напоминает сотрудник банка. К тому же недавно ЦБ уже отказал ВЭБу в новом источнике фондирования – в возможности обслуживать счета компаний, которые не являются клиентами ВЭБа.

Если госкорпорация в итоге продаст банки дешевле 1 капитала, ей придется фиксировать большой бумажный убыток (без него у ВЭБа могла бы быть прибыль уже в этом году), а это риски для государства, переживает сотрудник госкорпорации. Но никаких административных препон для участия «Региона» никто не устанавливал, видимо, «Регион» сам посчитал сделку невыгодной, успокаивает другой участник сделки.

ВЭБ хочет завершить сделку уже в этом году, однако продать банки сейчас за 1 капитал может быть проблематично, указывает аналитик Fitch Антон Лопатин, «учитывая непростую рыночную ситуацию и финансовое положение продаваемых банков». «Восточный» сам переживает не лучшие времена, а для покупки банков ему потребуется еще капитал, и большой вопрос, кто этот капитал «Восточному» предоставит.

Сделка за 1 капитал возможна, учитывая то, что проблемы банков уже зарезервированы, и если выход ВЭБа будет поэтапный с сохранением поддержки на определенном уровне, более оптимистична аналитик S&P Анастасия Турдыева.

Сейчас в банках ВЭБа обсуждается даже такая идея, рассказывает сотрудник одной из структур ВЭБа: если у «Восточного» не хватит денег выкупить банки ВЭБа по адекватной цене, возможно, есть смысл вообще объединить их и оставить у ВЭБа. Есть еще один аргумент, продолжает собеседник «Ведомостей»: если ВЭБ лишится сейчас возможности обслуживать счета даже своих клиентов (такую идею предложил изучить ЦБ), то тогда ему нужны банки, которые, разумеется, имеют такое право.

Топ-менеджер ВЭБа опровергает такие идеи. Пресс-служба ВЭБа отказалась от комментариев, но обратила внимание на положение в стратегии ВЭБа: банки ВЭБа не соответствуют новым приоритетам, но перед их продажей требуются дополнительные мероприятия.