Греф ждет негативную отдачу от низкой инфляции в 2019 году

Президент-предправления Сбербанка Герман Греф назвал быстрое снижение инфляции нездоровым процессом для экономики. Как передает ТАСС, он сказал это в эфире телеканала «Россия 24». «Очевидно, что мы за это уже заплатили и будем дальше платить еще, - считает он. - Отдача от низкой инфляции появится не сразу, а через несколько лет. Сегодня ставки имеют очень большой положительный спред, что не очень хорошо в целом для инвестиционной активности. Поэтому отдачу от низкой инфляции можно будет ожидать не в 2017 г. и даже не в 2018 г.»

По словам Грефа, низкая инфляция - это хорошая база, но этого недостаточно для стабильного экономического роста. «Сами по себе инвестиции не будут расти только потому, что низкая инфляция. Судьба экономического роста в руках инвестиционного климата», - объяснил он.

По итогам 2017 г. Греф ожидает инфляцию около 3,8%. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в России в мае в диапазоне 4-4,2%. По информации Минэкономразвития, инфляция в России на 15 мая в годовом выражении уже достигла 4%. Согласно данным Росстата, в апреле инфляция составила 0,3%, а в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 4,1%, напоминает ТАСС.