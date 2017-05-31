Михаил Задорнов покинет правление ВТБ

Наблюдательный совет ВТБ решил вывести из правления банка главу «ВТБ 24 " Михаила Задорнова. Об этом говорится в материалах банка.

Задорнов, возглавляющий «ВТБ 24» с 2005 г., вошел в правление головного банка в декабре 2016 г. В планах группы не позднее января 2018 г. объединить ВТБ и «ВТБ 24». Набсовет также принял решение вывести из состава правления Викторию Ванурину.

Помимо этого решено назначить на должность зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова, занимающего на данный момент пост зампреда правления «ВТБ 24». Возглавил правление ВТБ Андрей Костин в должности президента - председателя правления.

«Анатолий Печатников будет курировать розничный бизнес группы ВТБ. В связи с предстоящим присоединением "ВТБ 24" к банку ВТБ состав правления нельзя считать окончательно сформированным», - отмечается в материалах ВТБ.

В правление также вошли первые зампреды правления ВТБ Юрий Соловьев и Василий Титов, зампреды правления Денис Бортников, Ольга Дергунова, Валерий Лукьяненко, Герберт Моос, Андрей Пучков, Михаил Сухов, члены правления Владимир Верхошинский, Максим Кондратенко, Эркин Норов и Геннадий Солдатенков.