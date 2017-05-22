ВТБ снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов

ВТБ сообщил, что с 22 мая снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов в среднем на 1-5 п. п. Согласно новым условиям размер процентной ставки по продукту «Кредит наличными» составит от 13,9% годовых. В рамках программы «Рефинансирование» кредит будет стоить от 12,9% годовых.

За январь - апрель текущего года розничный бизнес банка ВТБ выдал около 60 000 кредитов наличными на сумму более 40 млрд руб., что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Программой по рефинансированию кредитов уже воспользовались более 24 000 человек, при этом суммарный объем выдач составил 16,5 млрд руб.

Ранее ставки по потребительским кредитам снизил Сбербанк. С 1 мая снижение по всей линейке потребкредитов составило до 4 п. п. от действующих на тот момент ставок.