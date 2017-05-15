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ВТБ 24 неожиданно повысил ставки розничных вкладов

Другие банки за ним вряд ли последуют

ВТБ 24 увеличил доходность рублевых вкладов на сумму до 1,5 млн руб. Ставки выросли на 0,35-1,1 процентного пункта в зависимости от суммы вложений. Максимально увеличены ставки вкладов сроком от 546 до 731 дня.

Рост ставок произошел благодаря тому, что банк изменил тарифную политику в отношении розничных вкладов. Теперь их ставки не зависят от суммы вложений. «С понедельника доходность по розничным депозитам ВТБ 24 будет зависеть только от срока, на который открывается вклад», — говорится в сообщении банка. При этом банк приравнял ставки вкладов на небольшие суммы к ранее действовавшим ставка для сумм от 1,5 млн руб., которые не изменились. Теперь при открытии вклад в офисе они составляют от 3,1% годовых для трехлетних вкладов до 7,4% при вложении на 91-180 дней.

Такие же ставки будут действовать в отношении вкладов, открытых дистанционно. Ранее доходность онлайн-депозитов была на 0,15 п. п. выше «офисных». Минимальная сумма вложений осталась прежней — 100 000 руб. для дистанционных вложений, 200 000 руб. для вкладов, открытых в офисе.

«Мы решили сделать доходность на небольшие сумму такой же привлекательной, как и на крупные», — говорит старший вице-президент, замдиректора департамента розничного бизнеса ВТБ 24 Юлия Деменюк.

По словам представителя пресс-службы ВТБ 24, банк постоянно упрощает продуктовую линейку, чтобы сделать ее простой и понятной клиенту. Например, в 2014 г. банк поменял подход к ставкам по ипотеке (они стали зависеть только от суммы кредита) и сократил линейку вкладов до трех, а в 2015 г. упростил линейку кредитов наличными до трех базовых предложений.

Теперь максимальная процентная ставка по вкладам «Выгодный» и «Выгодный онлайн» составит 7,4% при размещении средств на срок от 3 до 6 месяцев. Это выше, чем у Сбербанка, который сейчас временно принимает рубли на три месяца по 6,4-7% годовых (сезонный вклад «Память поколений»).

Повышая ставки по депозитам на некрупные суммы, ВТБ 24 пытаются оттянуть клиентов у менее крупных банков, потому что нуждается в средствах для наращивания кредитования, предполагает аналитик крупного розничного банка.

«Чтобы активно кредитовать население, нужно наращивать ресурсную базу, привлекая средства населения. Именно с этой целью банк устраивает эту акцию», — добавляет главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

По словам управляющего директора НРА Павла Самиева, банки идут на такие шаги, когда появляется необходимость в диверсификации базы пассивов.

По наблюдениям главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, в последнее время группа ВТБ очень активна на межбанковском рынке. «Скорее всего, решение о повышении ставок привлечения говорит о том, что банк хочет сделать структуру фондирования более устойчивой и менее зависимой от краткосрочных источников привлечения. То есть, решение может быть связано с желанием сбалансировать структуру привлечения, которая слишком сильно ориентирована на межбанковский рынок», — поясняет Орлова.

«Решение уравнять доходность вкладов на разные суммы, скорее всего, временное; говорить о тренде нельзя. Возможно, потом ВТБ 24 снизит ставки по депозитам до 1,5 млн руб. Поэтому предложением сейчас логично воспользоваться», — говорит Самиев.

Шаг ВТБ 24 едва ли можно воспринимать, как сигнал к повышению ставок во всем банковском секторе. Скорее это история отдельно взятой группы, считает Орлова.

Другие крупные розничные банки в последнее месяцы преимущественно снижают доходность вкладов базовых линеек. Например с 15 марта рублевые ставки снизил Альфа-банк, а на прошлой неделе — Уралсиб, Юникредит, МКБ, Траст. В повышении ставок замечен лишь банк «Югра», который на прошлой неделе повысил ставки на 0,15-0,23 п.п. Правда в ряде банков сейчас действуют сезонные предложения для вкладчиков с повышенным доходом.

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