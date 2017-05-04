Вкладчикам дали весенний шанс

Несмотря на низкий спрос на кредиты, замедление инфляции и ускоренное снижение ключевой ставки ЦБ (с начала года уже дважды, в совокупности на 0,75 п. п. до 9,25% годовых), многие банки не отказываются от традиционных сезонных вкладов с повышенными ставками, а также спецпредложений.

В этом году, по наблюдениям банкиров, весенних предложений меньше обычного. К концу апреля 14 из 50 банков с наибольшим объемом вкладов населения предложили весенние вклады с повышенными ставками. Среди них Сбербанк, Райффайзенбанк, Бинбанк, «Уралсиб». А «Глобэкс» временно повысил на 0,5 п. п. (до 9,25% годовых) ставку вклада «Максимальный» на 367 дней. На этой неделе к ним присоседились ВТБ, Газпромбанк, Московский индустриальный банк.

Выше рынка

Выбирая вклад, клиенты обычно сравнивают доходность предложений со средней максимальной ставкой топ-10 банков, делится наблюдениями руководитель службы сберегательных и комиссионных продуктов ВТБ Наталья Сумакова. Она опустилась ниже 8% годовых – 7,94% на 20 апреля. Доходность большинства сезонных предложений банков выше (см. таблицу).