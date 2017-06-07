Банкир Аблязов заочно приговорен к 20 годам лишения свободы

Бывший руководитель и акционер «БТА банка» Мухтар Аблязов заочно приговорен к 20 годам тюрьмы. Как сообщают Tengrinews.kz, приговор вынес Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты. Также банкир оштрафован на 300 минимальных зарплат, его имущество будет конфисковано, а он лишен прав работать в банках в течение трех лет. Аблязов обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса: «Создание и руководство преступным сообществом в целях совершения преступлений», «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества», «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем», «Незаконное использование денежных средств банка», «Злоупотребление полномочиями». В деле было 2000 томов, в них изложено более 160 эпизодов.

Бывший председатель правления «БТА банка» Садуакас Мамеш получил пять лет условно, ранее он полностью признал вину по всем предъявленным ему обвинениям. Обвинялся он в растрате, отмывании и незаконном использовании денег банка.

Также пять лет условно получил первый зампредправления банка - председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, который также признал вину по всем пунктам.

Директор комитета по кредитованию Кайрат Садыков признал вину частично и получил реальный срок - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в 300 минимальных зарплат. Жаримбетов и Садыков обвинялись по тем же статьям, что и Аблязов, кроме статьи о создании преступного сообщества.

Дело против Аблязова было возбуждено в Казахстане в 2009 г., напоминает «Интерфакс». 31 июля 2013 г. банкир был задержан во Франции. В августе того же года независимые запросы о его экстрадиции подали Казахстан, Россия и Украина. В Казахстане обвинения в адрес Аблязова связаны с «БТА банком». По версии следствия, из банка были похищены пенсионные вклады, личные сбережения граждан Казахстана и займы от иностранных финансовых организаций.

В сентябре 2015 г. Франция решила выдать Аблязова России, где банкир обвиняется в хищениях, мошенничестве и легализации украденного. 9 декабря 2016 г. Госсовет Франции отменил декрет премьер-министра о выдаче банкира и отпустил его, объяснив, что считает запрос об экстрадиции связанным с политическим преследованием Аблязова.