Международные резервы России выросли на $0,8 млрд

Банк России сообщил, что за неделю международные резервы страны увеличились на $0,8 млрд. По состоянию на 26 мая международные резервы равнялись $406,1 млрд, на 2 июня – $406,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.