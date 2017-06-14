Brent торгуется на уровне $48,38 за баррель

К 10.05 мск среды августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $48,38 за баррель, июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - у $46,04 за баррель. За предыдущую торговую сессию Brent подорожала на $0,43 (0,89%) до $48,72 за баррель, WTI - на $0,38 (0,82%) до $46,46 за баррель, напоминает «Интерфакс».

Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил о повышении запасов нефти в США по итогам минувшей недели на 2,75 млн баррелей и о росте резервов бензина на 1,79 млн баррелей. Минэнерго США обнародует свою статистику позднее в среду. В среднем аналитики ожидают информации о сокращении запасов на 2,45 млн баррелей, бензина - на 1,15 млн баррелей. Запасы топлива в США традиционно сокращаются в летние месяцы на фоне активного потребления энергоносителей, и второе подряд недельное увеличение может стать неприятной неожиданностью для рынков.