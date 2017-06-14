МВД разоблачило похитителей активов московского банка на 100 млн рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили в одном московском банке хищение активов на сумму более 100 млн руб. Это сообщает сайт ведомства. В причастности к афере заподозрены бывший председатель совета директоров банка. Он уже арестован. Один из акционеров банка помещен под домашний арест.

Раскрыть хищение сотрудникам ГУЭБиПК МВд помогло следственное управление ГУ МВД Москвы и ОЭБиПК УВД по Южному административному округу ГУ МВД Москвы.

По версии следствия, средства из банка выводились под видом выдачи кредитов подконтрольным коммерческим организациям. Займы выдавались без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета других аффилированных организаций и присваивались. Затем фирмы-заемщики и задействованные в схеме компании были ликвидированы.

По этому уголовному делу в столичном регионе были проведены обыски более чем по 25 адресам, на дому у подозреваемых и в офисах. Изъято 30 печатей фирм-«однодневок», 25 электронных ключей системы «банк-клиент», а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД.