МВД разоблачило банкиров, выдавших кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой

МВД сообщило о разоблачении преступной группы, которая подозревается в выдаче заведомо невозвратных кредитов примерно на 1 млрд руб. под залог бочек с водой, которые поставлялись по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья. Как сообщила представитель ведомства Ирина Волк, четверо подозреваемых - руководители и сотрудники трех банков - задержаны. МВД подозревает их в выводе активов из банков перед отзывом лицензий в период с 2014 г. по 2015 г. Кредиты, по версии следствия, они выдавали подконтрольным коммерческим организациям, так называемым «техническим заемщикам».

Пресекли деятельность подозреваемых сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД по Брянской области. Обыски по делу проводились в Москве, Подмосковье и Брянской области при поддержке спецназа Росгвардии.

Против задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Они все арестованы.