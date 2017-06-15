Сбербанк: сбоя при оплате услуг через интернет не было

Сбоев в работе Сбербанка при оплате услуг через интернет с помощью пластиковых карт не было. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе кредитной организации.

«Все операции по картам в течение дня проходили корректно, сбоев в работе зафиксировано не было», - сказали в пресс-службе.

В банке объяснили появившуюся ранее информацию некорректным комментарием сотрудника колл-центра.

Ранее в колл-центре банка ТАСС сообщили, что клиенты Сбербанка испытывают временные затруднения при оплате услуг с помощью карты через интернет.