Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности при онлайн-оплате

Клиенты Сбербанка испытывают трудности при оплате услуг с помощью банковской карты через интернет, передает ТАСС со ссылкой на колл-центр кредитной организации.

«Поступают сообщения о трудностях при оплате покупок через интернет, когда для оплаты требуется пароль», - уточнили в банке.

Ранее сбой в работе карт Сбербанка произошел 9 июня. Тогда проблемы наблюдались у держателей карт платежных систем Mastercard и «Мир», сбой коснулся менее 10% операций по картам.