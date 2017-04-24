Сбербанк объяснил сбой в работе с картами Visa

Сбербанк подтвердил временные ограничения при проведении операций с картами Visa. Ранним утром в понедельник клиенты Сбербанка жаловались, что не могут снять средства с карт в банкоматах или провести платежные операции с использованием Visa, отмечает «Интерфакс».

На жалобы клиентов в Twitter банк ответил утром в понедельник: «Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно. Приносим извинения за неудобства» и что карты сейчас принимаются без ограничений, в том числе в банкоматах.

«В результате внедрения новых функциональных возможностей некоторое время наблюдались технические проблемы в работе банковских карт Visa. На текущий момент обслуживание карт восстановлено в полном объеме», - завили «Интерфаксу» в пресс-службе банка. отметил представитель банка.

Ранее в понедельник утром на банковских форумах и в блогах клиенты Сбербанка жаловались на то, что не могут снять средства с карт в банкоматах или провести платежные операции с использованием Visa.