Сбербанк не справился с предпраздничной нагрузкой

В пятницу более 40 минут не работали его терминалы, банкоматы и часть карт

Крупнейший игрок на платежном рынке не справился с предпраздничной нагрузкой: более 40 минут не работали терминалы, банкоматы и часть карт Сбербанка А. Гордеев / Ведомости

В пятницу, 9 июня, около 17.00 в Сбербанке произошел масштабный сбой в обслуживании банковских карт. Примерно 40 минут не работали терминалы Сбербанка в торговых точках, а также его банкоматы, следует из слов представителя банка. У некоторых клиентов были трудности с проведением платежей и переводов в интернете, кроме того, не всегда срабатывали карты Mastercard и «Мир» Сбербанка, перечислил он.