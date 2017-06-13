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Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Праздничный сбой Сбербанка

Сбербанк не справился с предпраздничной нагрузкой

В пятницу более 40 минут не работали его терминалы, банкоматы и часть карт

В пятницу, 9 июня, около 17.00 в Сбербанке произошел масштабный сбой в обслуживании банковских карт. Примерно 40 минут не работали терминалы Сбербанка в торговых точках, а также его банкоматы, следует из слов представителя банка. У некоторых клиентов были трудности с проведением платежей и переводов в интернете, кроме того, не всегда срабатывали карты Mastercard и «Мир» Сбербанка, перечислил он.

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