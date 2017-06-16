Рубль немного усилил рост к доллару и евро после решения ЦБ понизить ключевую ставку

Рубль немного усилил рост к доллару и евро после решения Банка России понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара до публикации решения ЦБ по ставке (в 13.30 мск) опускался по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 20 коп. до 57,69 руб., а после решения Банка России к 13.39 мск снизился до 57,56 руб. Курс евро до публикации решения по ставке снижался на 6 коп. до 64,46 руб., а по состоянию на 13.39 мск евро составил 64,37 руб.

Совет директоров Банка России 16 июня решил снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. до 9,00% годовых. Это решение принято с учетом того, что инфляция остается рядом с целевым уровнем (4%), инфляционные ожидания продолжают уменьшаться, экономическая активность восстанавливается.