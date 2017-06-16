ЦБ снизил ключевую ставку до 9% М. Стулов / Ведомости

ЦБ в пятницу 16 июня снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 9% годовых.

Аналитики ожидали снижения, но расходились в оценках, насколько сильным оно будет. Большинство экспертов, опрошенных Reuters (15 из 23), ждали снижения до 8,75%, а Bloomberg (12 из 23) – до 9%.

Инфляция с начала года снижалась быстрее ожиданий ЦБ, в мае в годовом выражении она вплотную приблизилась к целевому уровню регулятора в 4%, снизившись до 4,1% с 5% в январе, но по итогам первой недели июня вновь поднялась до 4,2%. Минэкономразвития ждет по итогам 2017 г. инфляции в 3,8%, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева считает этот прогноз реалистичным.

На этом фоне инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились существенно, но этого пока недостаточно для закрепления инфляции вблизи 4%. ЦБ продолжит формировать такие денежно-кредитные условия, которые поддержат стимулы к сбережениям, сообщает регулятор.

ЦБ также повысил прогноз темпов роста ВВП до 1,3–1,8% в 2017 г., но экономический рост «приближается к потенциальному уровню», и для дальнейшего роста потребуются структурные реформы. Например, на рынке труда уже появились признаки дефицита кадров, указывает регулятор.

«Удивляет, что в релизе ЦБ нет комментариев о внешних рисках, связанных с действиями ФРС и санкциями. Сообщение, напротив, переключает внимание на внутренний рынок, поднимая тему дефицита кадров», - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. С учетом внешних факторов снижение ставки могло бы быть более осторожным, но ЦБ взял паузу и не хочет заранее беспокоить рынок, резюмирует Орлова.

ЦБ «видит пространство» для дальнейшего снижения ставки в 2017 г., но намерен сохранить умеренно жесткие денежно-кредитные условия для закрепления инфляции вблизи целевого уровня.

После решения ЦБ курс рубля на Московской бирже укрепился к доллару на 0,5% - до 57,6 руб. за доллар.