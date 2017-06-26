Силуанов: пенсионный фонд нужно наполнять не за счет повышения ставки страховых взносов

Возвращение к уровню отчислений в Пенсионный фонд России в 34% в нынешней ситуации невозможно, заявил в интервью ТАСС министр финансов Антон Силуанов.

«Их желание (социального блока правительства) сохранить действующую конструкцию совершенно естественно. Даже высказываются идеи, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд, увеличив ставку отчислений с 30 до 34%, как это, собственно, и положено по закону. Сейчас ведь действует заморозка до 2019 г.», - отметил Силуанов. Но, по его мнению, вернуться к 34% в нынешней ситуации невозможно: «этот вариант исключен, значит, придется искать другие пути уравновешивания».

Пенсионная система разбалансирована и висит на субсидиях из федерального бюджета, добавил министр.

«Кроме того, мы находимся сейчас в демографической яме, из которой не скоро выберемся. Экономически активное население каждый год снижается примерно на 800 000 человек. В среднесрочной перспективе тенденция, увы, не изменится», - отметил он, добавив, что демографическая ситуация вынуждает искать дополнительные рабочие руки. «А бюджетные ресурсы, расходуемые на поддержку Пенсионного фонда, можно было бы использовать значительно лучше, в первую очередь на оказание более качественных услуг самим же пенсионерам», - считает Силуанов.