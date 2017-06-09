Силуанов предложил вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году

К вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам можно вернуться при подготовке федерального бюджета на 2020 г., заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

«Мы считаем, что необходимо поддержать в первую очередь пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии. Работающие пенсионеры получают еще и доходы от трудовой деятельности. Думаю, что этот вопрос (индексации пенсий) требует дополнительного обсуждения. Мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности», - сказал Силуанов.

Он сообщил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам был мерой антикризисного плана.

В начале мая премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития и Пенсионному фонду дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации.

В России насчитывается около 9,6 млн работающих пенсионеров. По оценкам ПФР, если в 2018 г. индексация пенсий, приостановленная с 2016 г., возобновится, это будет стоить бюджету порядка 200 млрд руб.